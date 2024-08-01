今年的鴻海科技日將於10月8、9日登場，適逢鴻海成立50周年，發言人巫俊毅今（1）日表示，除了邀請上下游供應鏈共襄盛舉，也將於9日開放一般民眾參觀，本次規模預計增加1倍，展示內容包括電動車，以及在智慧製造、智慧電動車、智慧城市三大平台與結合AI應用的場景；至於輝達執行長黃仁勳是否現身，他則請大家拭目以待。

據綜合報導，鴻海今日首度向媒體開放位在內湖、耗資千萬打造的展示間；在展間可見，鴻海旗下事業群、關聯企業包括工業富聯、鴻華先進、富智康、鴻騰精密的最新科產品。

巫俊毅也向媒體透露今年鴻海科技日的規畫，他表示，本次將在10月8日、9日舉辦，除了邀請上下游供應鏈客戶共襄盛舉，9日也開放一般民眾參觀，預計規模將增加1倍。

至於科技日主題，今年將以人工智慧AI為主軸，除了當年度的電動原型車將亮相之外，還將展示智慧製造、智慧電動車、智慧城市三大平台與結合AI應用的場景。

被問到輝達執行長黃仁勳是否會再次來台，巫俊毅則表示，「請大家拭目以待」。