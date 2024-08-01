時隔四年，全球速食業巨擘麥當勞今年第2季出現單店營業額下滑。麥當勞主張，營業額下降主要來自消費者減少外食次數、降低餐飲支出，雖然公司已經推出優惠套餐來吸引顧客，但未來幾季的單店營業額可能繼續下滑。
麥當勞的財報顯示，在今年4月至6月，門市整體營業額下降1％，出現自2020年第4季以來首次下滑。同期單店營業額也下滑近1％。由於售價調升，因此雖然顧客數量減少，但人均消費額卻有所增加。
麥當勞執行長肯普欽斯基（Chris Kempczinski）強調，由於紙張、食材和人力成本上升，麥當勞必須漲價。他表示，雖然消費者仍將麥當勞視為領導品牌，但麥當勞與主要競爭對手的差距已經逐步縮小。
客流量減少的趨勢並非僅限於麥當勞，根據市場調查機構Circana數據，今年上半年美國快餐業的客流量較去年同期下降2％，分析稱，通膨和個人債務上升將在下半年進一步影響速食業的營收。麥當勞在法國和中東地區的門市也因為迦薩戰爭被當地消費者抵制，在中國市場則因為價格不敵其他競爭對手而流失大量顧客。
根據FactSet的調查顯示，麥當勞第2季營收與去年同期持平，達65億美元，略低於華爾街預期的66億。淨利下降12％至20億美元，每股收益為2.80美元，未達預測的3.07美元。
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