【時報編譯張朝欽綜合外電報導】大陸公布上個月製造業PMI意外萎縮，預告經濟成長動力不足。大陸股市全面收跌。此外日圓走強，日股週四跌2.5%。港股在昨日大漲341點之後，今日走勢反覆。
周四香港恆生綜合指數收盤跌39.64點或0.23%，為17304.96點。國企股(H股)指數下挫0.3%，為6086點。科技指數跌1.2%，為3477點。交易所成交金額為940億港元。
京東跌4%，百度跌逾2%；騰訊和阿里逆勢上揚0.9%和0.3%。
內房股低迷，越秀地產跌9%。
教育股全日走弱，新東方跌7.8%，該公司公布財報，上季營業利益年減78%。
匯豐控股周三公布業績，昨日急漲4.6%之後，今日回跌2.4%。
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