泰國政府表示，與比亞迪在泰國的經銷商Rever Automotive公司達成協定，會向個別車型的買家免費提供一年充電服務，以平息消費者對其屢次降價的不滿。

免費充電服務措施是針對SUV車型「ATTO3」，由8月1日起，泰國國內約2,000個充電站將提供免費充電服務一年，涉及約5萬輛車。

在2022年11月，「ATTO3」於泰國市場推出的標準車型售價約119萬元泰銖，截至今年7月底，其售價已降至約90萬元泰銖。部分消費者因轉售價下跌而有損失，正考慮集體訴訟，泰國政府為保護消費者已展開調查。

泰國政府聲明指出，一名比亞迪客戶投訴稱，銷售代表承諾該客戶的汽車價格將在折扣活動結束後上漲，但經銷商隨後又大幅降價。

這次的免費充電服務為初步措施，該公司會進一步討論和研究其他補救措施，並將邀請代表和投訴人進行調解。