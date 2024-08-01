【時報-台北電】元太外匯新台幣收盤匯價32.778元，較前一個交易日升值6.4分；成交值9.855億美元。

鮑爾放鴿後股匯齊揚 新台幣收盤重返32.7元
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《棉花期貨》NYCE：07/31 10月棉花跌0.17美分，每磅為67.98美分
《大陸金融》人民幣升值0.23分 中間價7.1323元
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