【時報-台北電】國鼎(4132)委託Fortrea Inc.向美國FDA申請召開End-of-Phase2(EOP2)會議，申請程序已完成。

(1)國鼎研發之新藥Antroquinonol(Hocena)聯合胰臟癌標準治療法，適用於治療轉移性胰臟癌第一線用藥，日前委由Fortrea Inc.向美國食品藥物管理局(FDA)提出End-of-Phase2(EOP2)會議召開申請，已接獲Fortrea Inc.公司通知，申請程序已完成。

(2)本會議將依據現有臨床試驗結果向FDA進行諮詢，諮詢內容包含具有孤兒藥資格之Antroquinonol(Hocena)新藥藥證申請及該藥後續發展之相關議題。（編輯：沈培華）