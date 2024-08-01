【時報-台北電】帆宣(6196)公布上半年財務報告，營業收入300.14億元，稅前淨利11.55億元，本期淨利8.36億元，歸屬於母公司業主淨利8.58億元，基本每股盈餘4.26元。（編輯：邱致馨）

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