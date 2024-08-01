財政部依政府資料開放平台的最新「全國營業（稅籍）登記資料集」統計，發現餐飲店命名兩大趨勢，一是使用姓氏，例如周記、史記、吳家...，而且多數餐廳愛用「媽媽」為店名，像是陳媽媽、林媽媽等，爸爸次之。至於素食餐廳常見「觀音」等神祉名，博奕業（包括彩券行）店名則常見「財神」。
財政部指出，公司商號名稱取材於生活時有所見，觀察113 年將姓氏納入名稱者4,453 家，以林、陳、吳等姓為大宗，家數各占近1成。以家庭稱謂命名者也不在少數，計2,074家，其中以媽媽等母親稱謂有1,051家、占逾5成最高，次為老爹、爸爸等父親稱謂約占1成5。
觀察所屬行業，不論採姓氏或家庭稱謂命名者，前五大行業均相同，以餐館業占逾4 成、其他食品零售占近1成較多。
以神祇名稱命名者共1,187家，其中以天使、財神等家數較多，均占逾2成，其行業分布各不相同，採財神名稱命名者，6成1屬博奕業（彩券行），最為顯著，而觀音則因與素食、齋菜連結性，故各約1成餘家數分落於餐館業、其他食品零售業。
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