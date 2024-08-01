台北富邦銀行（1）日推出全新財富管理會員制度，突破傳統財富管理規劃緊扣時間軸的線性思維，從命名層次、產品客製到服務設計，3D打造金融業財富管理新思維。新制度錨定客戶的理財目標，分為「穩富」、「智富」及「恆富」三種理財會員，針對尋求奠定財富基礎的客戶，北富銀運用「啟之以穩」的思維，以穩健的步調啟動資產累積動能；如財富累積速度處於上升期，則採行「蓄之以智」的策略，以睿智的格局蓄積資產基磐擴充；而當人生成就足以成為家族的精神資產時，應強調「傳之以恆」的格局，以恆久的眼光傳承資產果實永續。
隨著理財資訊的可觸及性大量提高，民眾對財富管理服務的期待亦趨向多元化和個性化。考量財富管理品質主要依托於投資策略，北富銀針對資產規模在新台幣300萬至1,000萬元的「穩富」理財會員，主要以多元、易入手的理財工具，靈活掌握進出時機，讓財富以金流顆粒度小但綿密的形式穩健累積。
「智富」理財會員資產介於新台幣1,000萬元至3,000萬元之間，在台灣，這樣的族群能稱之為富，但必然期待更加寬裕，為此，北富銀主要採用股神巴菲特「超核心」的投資理念，根據客戶在各生命階段的不同需求和風險偏好，透過多重資產配置策略，在可控的風險中擴大財富累積的機會。
根據北銀連續四年與瑞士隆奧銀行合作，針對資產3,000萬以上的高資產客群進行的調研結果，台灣24.4％的高資產客戶已啟動財富規劃，高於整體亞太區的20.3％，但財富管理計劃已實現的比例卻僅有16.7％，反而低於亞太區的21.4％，因此，面對資產規模達新台幣3,000萬元以上的「恆富」理財會員，北富銀以「家庭、家族、家業」全視角，為客戶進行資產規劃，透過高度客製化的產品，為客戶實現個人財富增值、家族治理傳承到家業永續經營的目標。
此外，北富銀全新的理財會員制度更將會員權益延伸至家庭層面，每個會員等級皆包含對應的家庭會員制度，讓會員的家人也能共享金融優惠和專屬服務，共同參與家庭資產的成長，更有利於未來資產傳承的順暢。
北富銀執行副總吳薏菱表示，北富銀的財富管理願景，是成為客戶的終身財務顧問，尤其客戶在行內的資產不代表其個人及家庭的財富規模，理解客戶的整體財富管理需求與目標，遠比依其資產投以相應的制式產品來得重要。因此，北富銀理財會員新制不僅是產品組合細化與優惠權益的調整，所有相應的作業流程、服務標準及風險控管等中後台配套都隨之整合優化，務求彈性配合客戶個人家庭的財富願景，以更高的視角與格局，做客戶成就人生目標的最佳後盾。
秉持成為亞洲一流金融機構的使命感，北富銀持續引進國際級專業技術及資源，提升財富管理專業層次，全方位強化理財客群經營實力，提供足以比肩全球的優質財管服務體驗。展望未來，北富銀將發揮新理財會員制度「啟之以穩，蓄之以智，傳之以恆」的核心價值，透過有溫度而專業的財富管理服務，在不同人生階段陪伴客戶走穩走更遠。
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