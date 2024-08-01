為協助受凱米颱風影響之地方創生事業度過災情衝擊，國發會主委劉鏡清1日宣布「國發基金協助地方創生事業振興融資方案」，國發基金框列10億元，協助地方創生事業在貸款額度500萬元內，提供四大措施優惠：放寬適用對象、利息補貼2.22％，十成信用保證，及信保手續費政府代出。

國發基金表示，此項方案即日啟動，至114年6月30日止皆可申請。

劉鏡清表示，打造創生廊帶，讓地方創生成為均衡臺灣基石為重要政策方向。這次凱米颱風對地方創生事業所造成衝擊，救災如救火，刻不容緩，因此國發基金於最短時間內，研提協助地方創生事業振興融資方案。

此項方案由國發基金提供信用保證專款，協助地方創生事業在貸款額度500萬元內，提供四項優惠措施，包括：

一、放寬適用對象：獲選為國家發展委員會地方創生青年培力工作站的申請單位，獎勵青年投入的地方創生事業，认及通過「行政院地方創生會報」工作會議認定的地方創生事業，均納入適用對象。

二、利息補貼：依中華郵政2年定期儲金機動利率（目前為1.72％）之基礎上，額外加碼0.5％，達到2.22％。

三、信用成數加碼至十成：保證成數由原先的9成，此次加碼至10成。等於國發基金十足保證。

四、信保手續費政府出：全額補貼信用保證手續費。

國發基金表示，除了地方創生事業振興融資方案，創業天使投資方案及其他各項投資方案也將加強協助業者申請，希望協助地方創生事業共同度過風災難關。