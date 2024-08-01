【時報編譯張朝欽綜合外電報導】受到汽車製造商一系列慘淡財報的拖累，歐股周四開盤走低，走勢迴異於全球股市因聯準會準備降息而來的反彈。
周四泛歐Stoxx 600指數早盤暫跌1.67點或0.31%，為516.51點。
汽車股指數領跌1.4%。BMW大跌4%，稍早該公司公布汽車部門上季的獲利率低於預期。
福斯集團(Volkswagen AG)公布第二季營業利益減少2.4%之後，股價跌1.8%。戴姆勒卡車(Daimler Truck)下調全年營收展望，股價也跌4.2%。
上述皆為德國汽車公司，並且拖累德國股市下滑0.8%。
法國興業銀行(Societe Generale)公布第二季業績之後，下跌6.1%。
航空引擎專家勞斯萊斯上調獲利目標，並恢復派息，股價飆漲10%。
殼牌(Shell)公布第二季獲利超出預期，股價升1.5%。
比利時啤酒巨頭百威英博(Anhueser-Busch InBev)公布第二季核心利益超出預期之後，上漲3.3%。
投資人還關注周四稍晚，英國央行(BoE)即將做出最新的利率決議。
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