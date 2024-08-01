【時報記者莊丙農台北報導】友達(2409)深耕太陽能領域，緊扣智慧綠能、節能永續及電力應用解決方案，更跨足建築領域，推進「光電建築一體化（BIPV）」技術，攜手供應鏈夥伴達成永續淨零建築願景。8月1日、8月2日以「低碳成居 載光前行」為主題，舉辦「光電建築一體化研討會及產品應用說明會」，集結產官學界解析淨零建築的政策趨勢與智慧節能解方，助攻企業落實永續發展。

瞄準《2050台灣凈零排放路徑》趨勢，規畫2030年起，所有公有新建建築，都能達到建築能效1級或近零碳建築（Nearly Zero-Carbon Buildings）。友達積極落實光電建築一體化目標，研發複合型建材「光電整合型浪板（SunSteel）」，以太陽能發電面積可調性、浪板長度可變性兩大優勢，強化與建築物的完美融合，其快速安裝、高發電效益及清潔維護、輕量化、耐候認證及防漏水等特點，不僅節省二次工程及系統支架的使用，且利於減碳，滿足建築業淨零轉型訴求。

為加速建築業掌握減碳進程，研討會由友達能源事業群總經理林恬宇以「能源轉型的挑轉與機會」為題，探討台灣再生能源的政策目標，及因應電力需求倍增所需減碳策略。

林恬宇指出，友達透過全方位能源解決方案，致力提供加速能源轉型的綠色解方。研討會中發表「多元化能源系統解決方案」、「太陽能案場新應用－發電力提升與精準安全管理產品」、「RE100能源管理進程方案」與「PowerVeillance能源可視化與節能專案管理系統」等專題演講，同時號召深耕台灣市場的SolarEdge台灣區資深技術經理蘇益立博士，說明智慧型微電網建構儲能系統的優勢及趨勢，以及日本AGC集團專案經理陳磊，分享建築美學之BIPV海外經驗分享。其中，SolarEdge整合太陽能與電池儲能系統，推出「住宅用智慧儲能解決方案」，透過自發自用的能源電網，實現家家戶戶智慧管理用電；AGC則結合建築美學與綠電效能，推出符合近零耗能建築標準的「SunEwat太陽能玻璃解決方案」，讓太陽能板不侷限於屋頂及棚架等場域，成為建築外牆的一部分，催生永續生活的能源想像。