【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】大韓航空（Korean Air）計畫將停止在長程線班上提供泡麵，不是航空公司小氣或要節省開銷，而是因應層出不窮的亂流事件，避免這種恐怖意外造成更大的傷害。

5月時，新加坡航空有架從倫敦起飛的航機，在航程中遇到嚴重的晴空亂流，造成一人不幸死亡、好幾十人受到不同程度的輕重傷。大韓航空1日表示，這項決定是應對亂流發生時，可實施的主動防護安全一部分，主要是防止燒燙傷發生。

乘客在飛機航行中可吃泡麵，一直是大韓航空很受歡迎的一項服務，在各大社群媒體上也有不少報導。上個月，大韓航空曾說，因亂流次數正在增加，故較以往提前20分鐘完成中長程的客艙服務。同時，在降落前40分鐘服務就要結束。

大韓航空預訂從8月15日起，將暫不提供熱騰騰的泡麵，給座位較擁擠的經濟艙乘客，取而代之碗麵的將會是三明治、裹粉炸過的熱狗（corn dog），還有微波食物披薩捲Hot Pocket等。