六都今年7月的買賣移轉棟數揭曉！分別為台北2953棟，月增12.8%，年增30.2%；新北5980棟，月增11.4%，年增22.3%；桃園4993棟，月增7.6%，年增29.5%；台中5969棟，月增26.3%，年增53.8%；台南2316棟，月減3.5%，年增26.3%；高雄4344棟，月增7.3%，年增38.1%；總計六都7月共26555棟，月增11.6%，年增33.6%，為2014年以來同期最大量！累計1~7月約16.3萬棟，亦是近11年同期新高，年增約3成。
台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，今年7月各都會區的買賣移轉年增率亮眼，主要是去年同期適逢平均地權條例修正案上路，市場氣氛略顯觀望，比較基期相對底；且民俗月將至，不少買家加速購屋步調，加上今年桃園、台中等地的多個重劃區，迎來新案完工交屋潮，使7月六都的買賣移轉棟數較去年大幅成長，締造近11年來的同期新高！
陳定中指出，7月的買賣移轉表現突出，然而現今房價居高不下，買賣雙方磨合時間拉長；更需注意的是，今年買氣熱絡，許多行庫的不動產放款已瀕臨上限，新青安貸款的審查也趨嚴，因此銀行承作新房貸的態度，恐怕會愈來愈保守；加上去年8月新青安上路後，市場買氣回溫，比較基期拉高，後續若新案交屋潮退卻，房市的買賣移轉年增率不排除逐漸拉回。
屯區、海線大案交屋 助台中寫升格以來同期最大量
7月台中的買買移轉月增率26.3%、年增率超過5成，雙雙居各都第一。陳定中說明，近期的新案交屋潮以台中最鮮明，單單北屯區，就因總站特區、14期重劃區及廍子重劃區的指標大案連袂完工，衝出今年首見的破千棟大量，使北屯成為今年7月的六都交易冠軍！加上海線清水、沙鹿，也分別月增逾300棟、100棟，促使台中7月買賣移轉直逼6000棟大關，寫下近103個月的單月新高，也是縣市合併升格14年來的7月同期之最！
桃園市也不惶多讓，今年7月的4993棟，為近31個月的單月最大量，且一口氣有桃園區、龜山區及中壢區躋身千棟俱樂部！台灣房屋長庚直營店店長林士涵表示，桃園、龜山與中壢，今年分別因小檜溪、A7及高鐵特區等重劃區的大案完工，拉抬買賣移轉表現，其中龜山A7第二季就有將近600戶的「遠雄新未來3」、超過800戶的「富宇上城」等重磅指標案取得使照，助攻龜山買賣移轉年增率突破200%，連帶提振桃園市的交易量能。
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