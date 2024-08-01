【時報-台北電】台股今日在晶圓雙雄ADR昨夜同飆下，電子相關族群漲聲一片，台積電(2330)聯電(2303)鴻海(2317)光寶科(2301)等大型股攜手走強，加上昆盈(2365)等機器人概念股剽悍助攻，集中市場收22642.10點，漲442.75點或1.99%，總成交值4378.83億元。三大法人轉買超184.53億元，其中外資回補163.57億元，投信、自營商分別買超74.68億元及賣超53.71億元。

三大法人賣超前十大個股，電金各4檔占大宗，賣超張數3檔逾萬張，除面板廠友達(2409)遭連8賣慘成靶心外，2、3位由金融包辦。

依類別分，4檔電子股、4檔金融股及2檔傳產股；依股價分，3檔百元股、1檔中價位股及6檔銅板股；賣超張數方面，3檔賣超上萬張，榜首為友達(2409)，賣超1萬5469張，台新金(2887)新光金(2888)名列二、三名，分別賣超1萬3318張及賣超1萬213張。第四及第五名為玉山金(2884)矽統(2363)，其他依序為華航(2610)聯發科(2454)台光電(2383)開發金(2883)中砂(1560)

●三大法人01日賣超前十名：

1.友達(2409)收17.85元，股價持平，三大法人賣超1萬5469張。

2.台新金(2887)收20.15元，跌0.15元或0.74%，三大法人賣超1萬3318張。

3.新光金(2888)收10.95元，漲0.10元或0.92%，三大法人賣超1萬213張。

4.玉山金(2884)收26.65元，漲0.10元或0.38%，三大法人賣超9235張。

5.矽統(2363)收76.80元，跌1.30元或1.66%，三大法人賣超7496張。

6.華航(2610)收22.75元，跌0.20元或0.87%，三大法人賣超5796張。

7.聯發科(2454)收1180.00元，跌40.00元或3.28%，三大法人賣超5397張。

8.台光電(2383)收420.50元，跌17.50元或4.00%，三大法人賣超4652張。

9.開發金(2883)收16.10元，股價持平，三大法人賣超3881張。

10.中砂(1560)收294.00元，跌17.00元或5.47%，三大法人賣超3012張。

●前三大個股近五日籌碼：

1.友達(2409)三大法人累計賣超12萬5857張，其中外資賣超13萬2498張、投信買超915張、自營商買超5725張；融資增9189張、融券減922張，券資比0.00%。

2.台新金(2887)三大法人累計買超7萬4120張，其中外資買超4萬7020張、投信買超4073張、自營商買超2萬3026張；融資增137張、融券減71張，券資比0.00%。

3.新光金(2888)三大法人累計買超1萬5941張，其中外資買超1萬4821張、投信買超1980張、自營商賣超859張；融資增1萬3082張、融券增3875張，券資比3.49%。

註：台股總成交值不含鉅額交易；個股買賣超僅01日未加計鉅額交易；資券統計截至前一交易日。(編輯：李慧蘭)

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