【時報-台北電】台股01日加權指數收22642.10點，漲442.75點或1.99%，總成交值4378.83億元。三大法人買超184.53億元，其中外資買超163.57億元，投信、自營商分別買超74.68億元及賣超53.71億元。

三大法人買超前十大個股，依類別分，2檔電子股、4檔金融股及4檔傳產股；依股價分，2檔中價位股、8檔銅板股；買超張數方面，9檔買超上萬張，榜首為聯電(2303)，買超9萬9425張，華南金(2880)、旺宏(2337)名列二、三名，分別買超2萬5231張及買超2萬3652張。第四及第五名為中石化(1314)、第一金(2892)，其他依序為統一(1216)、兆豐金(2886)、中工(2515)、寶成(9904)及中信金(2891)。

聯電法說會公布第二季獲利優於預期，三大法人聯手買超近10萬張稱冠，亦為連二日買超。另也仍大買旺宏，旺宏法說會後，股價連續上漲。

三大法人今日主要加碼仍在金融股，對華南金、兆豐金、中信金連二買，對第一金更七日買超，共計進貨6萬7662張。

今日傳產股有四檔進入前十，中石化獲反手為多搶進1.6萬多張，對中工亦翻多。寶成獲三大法人連二買，今日除息的統一也仍獲法人力挺。

●三大法人01日買超前十名：

1.聯電(2303)收53.90元，漲3.50元或6.94%，三大法人買超9萬9425張。

2.華南金(2880)收28.40元，漲0.65元或2.34%，三大法人買超2萬5231張。

3.旺宏(2337)收29.75元，漲0.35元或1.19%，三大法人買超2萬3652張。

4.中石化(1314)收10.90元，漲0.40元或3.81%，三大法人買超1萬6184張。

5.第一金(2892)收29.45元，漲0.10元或0.34%，三大法人買超1萬1485張。

6.統一(1216)收79.90元，三大法人買超1萬1254張。

7.兆豐金(2886)收43.30元，漲0.10元或0.23%，三大法人買超1萬1049張。

8.中工(2515)收16.20元，漲0.50元或3.18%，三大法人買超1萬386張。

9.寶成(9904)收37.05元，漲0.95元或2.63%，三大法人買超1萬123張。

10.中信金(2891)收35.90元，漲0.40元或1.13%，三大法人買超9616張。

●前三大個股近五日籌碼：

1.聯電(2303)三大法人累計賣超1萬3906張，其中外資賣超4萬7733張、投信買超4萬9531張、自營商賣超1萬5704張；融資增2373張、融券增941張，券資比3.86%。

2.華南金(2880)三大法人累計買超2萬6242張，其中外資買超1萬6177張、投信買超7238張、自營商買超2826張；融資減59張、融券增29張，券資比2.94%。

3.旺宏(2337)三大法人累計買超2萬398張，其中外資買超1萬8082張、投信買超89張、自營商買超2225張；融資增1萬1273張、融券增1691張，券資比6.21%。

註：台股總成交值不含鉅額交易；個股買賣超僅01日未加計鉅額交易；資券統計截至前一交易日。（編輯：沈培華）