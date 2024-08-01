【時報-台北電】半導體、AI、機器人族群百花齊放，台股吹反彈號角報復性強彈，成功收復季線22341點及22600點關卡，01日加權指數收22642.10點，漲442.75點或1.99%，總成交值4378.83億元。三大法人買超184.53億元，其中外資買超163.57億元，投信、自營商分別買超74.68億元及賣超53.71億元。
投信賣超前十大個股，依類別分，5檔電子股、1檔金融股及4檔傳產股；依股價分，3檔百元股、4檔中價位股及3檔銅板股；賣超張數方面，榜首為玉山金(2884)，賣超5657張，寶成(9904)、冠德(2520)名列二、三名，分別賣超3967張及賣超3549張。第四及第五名為華通(2313)、中華(2204)，其他依序為群創(3481)、全新(2455)、中砂(1560)、力成(6239)及大聯大(3702)。
觀察投信賣超前十大個股表現，電子和傳產占多數，唯一金融股玉山金卻摘下賣超之冠，連3日站在賣方累計破萬張，股價仍守在紅盤之上。
賣超亞軍及季軍同為傳產股寶成、冠德，同步翻空逾3千張，中華連兩日賣超逾2500張，股價一路倒退嚕仍未止血煞車至今年低點。
電子股中聚焦Q2轉盈的面板股群創遭連2賣，今日股價仍抗跌有撐，封測廠力成終結連12買翻空。
●投信01日賣超前十名：
1.玉山金(2884)收26.65元，漲0.10元或0.38%，投信賣超5657張。
2.寶成(9904)收37.05元，漲0.95元或2.63%，投信賣超3967張。
3.冠德(2520)收61.80元，漲1.30元或2.15%，投信賣超3549張。
4.華通(2313)收78.20元，漲0.50元或0.64%，投信賣超3165張。
5.中華(2204)收94.00元，跌3.70元或3.79%，投信賣超2711張。
6.群創(3481)收15.45元，漲0.10元或0.65%，投信賣超1937張。
7.全新(2455)收152.50元，漲2.50元或1.67%，投信賣超1619張。
8.中砂(1560)收294.00元，跌17.00元或5.47%，投信賣超1086張。
9.力成(6239)收153.50元，股價持平，投信賣超854張。
10.大聯大(3702)收86.00元，漲0.10元或0.12%，投信賣超845張。
●前三大個股近五日籌碼：
1.玉山金(2884)三大法人累計賣超7萬3849張，其中外資賣超3萬1652張、投信賣超1009張、自營商賣超4萬1187張；融資增2127張、融券增91張，券資比1.25%。
2.寶成(9904)三大法人累計買超5691張，其中外資買超4094張、投信買超1406張、自營商買超190張；融資減876張、融券增7張，券資比0.13%。
3.冠德(2520)三大法人累計賣超1698張，其中外資買超1515張、投信賣超412張、自營商賣超2801張；融資增1520張、融券增76張，券資比3.22%。
註：台股總成交值不含鉅額交易；個股買賣超僅01日未加計鉅額交易；資券統計截至前一交易日。(編輯：龍彩霖)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：