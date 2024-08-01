【時報-台北電】半導體、AI、機器人族群百花齊放，台股吹反彈號角報復性強彈，成功收復季線22341點及22600點關卡，01日加權指數收22642.10點，漲442.75點或1.99%，總成交值4378.83億元。三大法人買超184.53億元，其中外資買超163.57億元，投信、自營商分別買超74.68億元及賣超53.71億元。

投信賣超前十大個股，依類別分，5檔電子股、1檔金融股及4檔傳產股；依股價分，3檔百元股、4檔中價位股及3檔銅板股；賣超張數方面，榜首為玉山金(2884)，賣超5657張，寶成(9904)、冠德(2520)名列二、三名，分別賣超3967張及賣超3549張。第四及第五名為華通(2313)、中華(2204)，其他依序為群創(3481)、全新(2455)、中砂(1560)、力成(6239)及大聯大(3702)。

觀察投信賣超前十大個股表現，電子和傳產占多數，唯一金融股玉山金卻摘下賣超之冠，連3日站在賣方累計破萬張，股價仍守在紅盤之上。

賣超亞軍及季軍同為傳產股寶成、冠德，同步翻空逾3千張，中華連兩日賣超逾2500張，股價一路倒退嚕仍未止血煞車至今年低點。

電子股中聚焦Q2轉盈的面板股群創遭連2賣，今日股價仍抗跌有撐，封測廠力成終結連12買翻空。

●投信01日賣超前十名：

1.玉山金(2884)收26.65元，漲0.10元或0.38%，投信賣超5657張。

2.寶成(9904)收37.05元，漲0.95元或2.63%，投信賣超3967張。

3.冠德(2520)收61.80元，漲1.30元或2.15%，投信賣超3549張。

4.華通(2313)收78.20元，漲0.50元或0.64%，投信賣超3165張。

5.中華(2204)收94.00元，跌3.70元或3.79%，投信賣超2711張。

6.群創(3481)收15.45元，漲0.10元或0.65%，投信賣超1937張。

7.全新(2455)收152.50元，漲2.50元或1.67%，投信賣超1619張。

8.中砂(1560)收294.00元，跌17.00元或5.47%，投信賣超1086張。

9.力成(6239)收153.50元，股價持平，投信賣超854張。

10.大聯大(3702)收86.00元，漲0.10元或0.12%，投信賣超845張。

●前三大個股近五日籌碼：

1.玉山金(2884)三大法人累計賣超7萬3849張，其中外資賣超3萬1652張、投信賣超1009張、自營商賣超4萬1187張；融資增2127張、融券增91張，券資比1.25%。

2.寶成(9904)三大法人累計買超5691張，其中外資買超4094張、投信買超1406張、自營商買超190張；融資減876張、融券增7張，券資比0.13%。

3.冠德(2520)三大法人累計賣超1698張，其中外資買超1515張、投信賣超412張、自營商賣超2801張；融資增1520張、融券增76張，券資比3.22%。

註：台股總成交值不含鉅額交易；個股買賣超僅01日未加計鉅額交易；資券統計截至前一交易日。(編輯：龍彩霖)