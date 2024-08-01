【時報-台北電】台股1日加權指數收22642.10點，漲442.75點或1.99%，總成交值4378.83億元。三大法人買超184.53億元，其中外資買超163.57億元，投信、自營商分別買超74.68億元及賣超53.71億元。
AI股強勢回歸，投信今加碼聯電、廣達、仁寶，其中買超聯電9093張最多。投信同時押寶金融股，第一金、中信金、永豐金、兆豐金、元大金進榜單日買超前10大。
投信買超前十大個股，依類別分，5檔電子股、5檔金融股；依股價分，3檔百元股、1檔中價位股及6檔銅板股；買超張數方面，榜首為聯電(2303)，買超9093張，第一金(2892)、中信金(2891)名列二、三名，分別買超5894張及買超4210張。第四及第五名為永豐金(2890)、日月光投控(3711)，其他依序為京元電子(2449)、兆豐金(2886)、廣達(2382)、仁寶(2324)及元大金(2885)。
●投信1日買超前十名：
1.聯電(2303)收53.90元，漲3.50元或6.94%，投信買超9093張。
2.第一金(2892)收29.45元，漲0.10元或0.34%，投信買超5894張。
3.中信金(2891)收35.90元，漲0.40元或1.13%，投信買超4210張。
4.永豐金(2890)收26.70元，漲0.10元或0.38%，投信買超3668張。
5.日月光投控(3711)收153.50元，漲3.50元或2.33%，投信買超3054張。
6.京元電子(2449)收113.00元，漲8.00元或7.62%，投信買超2774張。
7.兆豐金(2886)收43.30元，漲0.10元或0.23%，投信買超2608張。
8.廣達(2382)收289.00元，漲16.50元或6.06%，投信買超2367張。
9.仁寶(2324)收32.40元，漲0.95元或3.02%，投信買超2334張。
10.元大金(2885)收33.05元，漲0.25元或0.76%，投信買超2313張。
●前三大個股近五日籌碼：
1.聯電(2303)三大法人累計賣超1萬3906張，其中外資賣超4萬7733張、投信買超4萬9531張、自營商賣超1萬5704張；融資增2373張、融券增941張，券資比3.86%。
2.第一金(2892)三大法人累計買超4萬9056張，其中外資買超3萬4278張、投信買超1萬4377張、自營商買超400張；融資減564張、融券減82張，券資比0.22%。
3.中信金(2891)三大法人累計買超4萬2109張，其中外資買超2萬1644張、投信買超2萬841張、自營商賣超377張；融資增1962張、融券增58張，券資比1.61%。
註：台股總成交值不含鉅額交易；個股買賣超僅01日未加計鉅額交易；資券統計截至前一交易日。(編輯：廖小蕎)
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