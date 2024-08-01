【時報-台北電】聯準會主席鮑爾放鴿，美股昨夜收高，輝達噴漲12.81%，台積電ADR飆升7.29%、聯電ADR暴衝12.72%，激勵台股躍過5日線、季線，收22642.10點，漲442.75點或1.99%，總成交值4378.83億元。三大法人反手買超184.53億元，其中外資轉買超163.57億元，投信、自營商分別買超74.68億元及賣超53.71億元。
外資賣超前十大個股，較昨日電子全包分散，今日電子股僅占5位，但友達(2409)續遭緊咬，連9個交易日賣超達18萬2780張，今日股價臨收又遭急殺、僅持平收17.85元。另，2、3名由金融包辦，台新金(2887)賣超1.4萬餘張、吐光昨日買超還不夠，股價跌破5日線，而新光金(2888)轉賣超8719張，但股價續彈站上10日線。
依類別分，5檔電子股、4檔金融股及1檔傳產股；依股價分，3檔百元股、1檔中價位股及6檔銅板股；賣超張數方面，2檔賣超上萬張，榜首為友達(2409)，賣超1萬4826張，台新金(2887)、新光金(2888)名列二、三名，分別賣超1萬4041張及賣超8719張。第四及第五名為矽統(2363)、華航(2610)，其他依序為聯發科(2454)、日月光投控(3711)、開發金(2883)、台光電(2383)及玉山金(2884)。
●外資01日賣超前十名：
1.友達(2409)收17.85元，股價持平，外資賣超1萬4826張。
2.台新金(2887)收20.15元，跌0.15元或0.74%，外資賣超1萬4041張。
3.新光金(2888)收10.95元，漲0.10元或0.92%，外資賣超8719張。
4.矽統(2363)收76.80元，跌1.30元或1.66%，外資賣超7582張。
5.華航(2610)收22.75元，跌0.20元或0.87%，外資賣超4796張。
6.聯發科(2454)收1180.00元，跌40.00元或3.28%，外資賣超4727張。
7.日月光投控(3711)收153.50元，漲3.50元或2.33%，外資賣超4371張。
8.開發金(2883)收16.10元，股價持平，外資賣超4140張。
9.台光電(2383)收420.50元，跌17.50元或4.00%，外資賣超3908張。
10.玉山金(2884)收26.65元，漲0.10元或0.38%，外資賣超3436張。
●前三大個股近五日籌碼：
1.友達(2409)三大法人累計賣超12萬5857張，其中外資賣超13萬2498張、投信買超915張、自營商買超5725張；融資增9189張、融券減922張，券資比0.00%。
2.台新金(2887)三大法人累計買超7萬4120張，其中外資買超4萬7020張、投信買超4073張、自營商買超2萬3026張；融資增137張、融券減71張，券資比0.00%。
3.新光金(2888)三大法人累計買超1萬5941張，其中外資買超1萬4821張、投信買超1980張、自營商賣超859張；融資增1萬3082張、融券增3875張，券資比3.49%。
註：台股總成交值不含鉅額交易；個股買賣超僅01日未加計鉅額交易；資券統計截至前一交易日。(編輯：李慧蘭)
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