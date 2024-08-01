【時報-台北電】台股01日加權指數收22642.10點，漲442.75點或1.99%，總成交值4378.83億元。三大法人買超184.53億元，其中外資買超163.57億元，投信、自營商分別買超74.68億元及賣超53.71億元。
外資買超前十大個股，依類別分，3檔電子股、3檔金融股及4檔傳產股；依股價分，2檔中價位股、8檔銅板股；買超張數方面，6檔買超上萬張，榜首為聯電(2303)，買超9萬3238張，旺宏(2337)、中石化(1314)名列二、三名，分別買超2萬3462張及買超1萬4229張。第四及第五名為寶成(9904)、統一(1216)，其他依序為華南金(2880)、臺企銀(2834)、合庫金(5880)、中工(2515)及群創(3481)。
外資今日買超前十大電金傳各有千秋，榜首聯電昨日法說報喜，帶動今日股價勁揚近7%，獲外資大舉買超9.3萬張；排名第二的旺宏昨日獲買超2.9萬張，今日續加碼2.3萬張；奧運近期開幕，寶成為奧運概念股，獲外資大舉敲進1.3萬張，連2買超1.5萬張；華南金將於8月13日除息，目前殖利率達4.32%，今日股價漲逾2%，外資續加碼1萬張。
●外資01日買超前十名：
1.聯電(2303)收53.90元，漲3.50元或6.94%，外資買超9萬3238張。
2.旺宏(2337)收29.75元，漲0.35元或1.19%，外資買超2萬3462張。
3.中石化(1314)收10.90元，漲0.40元或3.81%，外資買超1萬4229張。
4.寶成(9904)收37.05元，漲0.95元或2.63%，外資買超1萬3274張。
5.統一(1216)收79.90元，股價持平，外資買超1萬3079張。
6.華南金(2880)收28.40元，漲0.65元或2.34%，外資買超1萬560張。
7.臺企銀(2834)收19.00元，漲0.25元或1.33%，外資買超9519張。
8.合庫金(5880)收27.20元，漲0.35元或1.30%，外資買超9021張。
9.中工(2515)收16.20元，漲0.50元或3.18%，外資買超8603張。
10.群創(3481)收15.45元，漲0.10元或0.65%，外資買超8509張。
●前三大個股近五日籌碼：
1.聯電(2303)三大法人累計賣超1萬3906張，其中外資賣超4萬7733張、投信買超4萬9531張、自營商賣超1萬5704張；融資增2373張、融券增941張，券資比3.86%。
2.旺宏(2337)三大法人累計買超2萬398張，其中外資買超1萬8082張、投信買超89張、自營商買超2225張；融資增1萬1273張、融券增1691張，券資比6.21%。
3.中石化(1314)三大法人累計賣超5383張，其中外資賣超3832張、投信買超0張、自營商賣超1551張；融資減1868張、融券減116張，券資比0.34%。
註：台股總成交值不含鉅額交易；個股買賣超僅01日未加計鉅額交易；資券統計截至前一交易日。(編輯：邱致馨)
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