美國聯準會9月可望降息，周三美股大漲，費半指數飆漲7%，台股今天反彈442.75點，收22642.10點，成交量4307億元。外資買超163.57億元，投信買超74.68億元，自營商賣超53.71億元，合計3大法人買超184.53億元。
周三美國科技股反彈，聯電ADR漲幅逾12%，外資今天大買聯電9.32萬張，登上買超第一，帶動聯電爆量17.7萬張噴漲近7%。
雖然外資現貨回補163億，但今天期貨空單增加4213口，來到41342口，不僅如此，還加碼作空的反向ETF元大台灣50反1達6.58萬張，另外富邦臺灣加權反1敲進1.74萬張，00664R國泰臺灣加權反1也買進8790張。
高股息ETF方面，00878賣出1.85萬張，但買超00929 9千多張。
法人表示，台股在7/26跌破季線之後，連3天量縮築底，今天反彈量能首度站上5日均量，台股龍頭兼AI概念股的台積電，雖然在本波下跌成為利空焦點，但卻從未跌破季線，走勢強於大盤，今天大漲26元貢獻指數218點。由於景氣燈號亮出紅燈，讓居高思危的投資人更有警覺，指數若反彈至前高須留意解套賣壓。
外資今天買超上市個股前10名為：聯電(2303)93239張、元大台灣50反1(00632R)65881張、旺宏(2337)23463張、富邦臺灣加權反1(00676R)17465張、中石化(1314)14230張、寶成(9904)13275張、統一(1216)13079張、華南金(2880)10561張、復華台灣科技優息(00929)9604張、臺企銀(2834)9520張。
外資今天賣超上市個股前10名為：元大滬深300正2(00637L)19227張、國泰永續高股息(00878)18512張、友達(2409)14827張、台新金(2887)14041張、復華富時不動產(00712)12034張、新光金(2888)8720張、矽統(2363)7583張、富邦恒生國企正2(00665L)6146張、華航(2610)4796張、聯發科(2454)4727張。
※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
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