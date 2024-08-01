【時報-台北電】華晶科(3059)表定8月9日召開董事會，預計提報113年第二季財務報告。(編輯：廖小蕎)

《外資》買超股：臺企銀、旺宏、華航
《外資》賣超股：友達、群創、聯上發
《今日焦點新聞》擴大管制半導體設備出口 美追殺陸牽連台灣
輝達暴漲13％ 台積電坐等漲停價？分析師點將3族群 京元電、訊芯等12檔跟著香
#華晶科 #提報 #光電股 #表定 #日召開董事會 #財務報告
透過Google新聞追蹤旺得富