全球極端高溫現象明顯，台灣夏季溫度也持續創紀錄，勞動部職業安全署1日發布「職業安全衛生設施規則」修正案，要求雇主強化戶外高溫危害保護措施及防墜設施等，當熱危害風險達最高等級時，應設置遮陽設施及降溫設備。若有雇主違反規定，最高可處30萬元。
有鑑於近年氣候變遷造成高氣溫危害風險增加，「職業安全衛生設施規則」增列，戶外作業熱危害風險達最高等級時，應設置具備遮陽及可以降低環境溫度的設備，如遮陽網、細水霧等，並應提供有冷氣、風扇或陰涼的休息場所，以及充足飲水。
職安署強調，近年來全球暖化趨勢，夏季高溫日益炎熱，若雇主未依照相關規定辦理，可處新台幣3萬至30萬元罰鍰，提醒雇主應共同對抗日益嚴峻的高氣溫危害。
另外，為避免車輛系營建機械，因誤操作遭運行中營建機械撞擊等災害，規則要求雇主應設置制動裝置及維持正常運作，另為避免人員闖入作業區域，導致被撞等災害，要求應裝設倒車或旋轉之警報裝置，或設置可偵測人員進入作業區域範圍內之警示設備。
規則也要求，對於金屬加熱熔融、熔鑄作業設備冷卻系統應設置置監測及警報裝置，以確保勞工作業安全。為保護勞工屋頂作業安全，增訂於其邊緣與周圍及易踏穿材料屋頂，應裝設女兒牆或適當強度欄杆，及適當通道及堅固格柵等必要的安全防護設施。
職安署表示，上述規則修正發布後，勞動檢查機構近期將展開相關宣導輔導措施，事業單位務必留意氣象資訊，預先做好必要遮陽、休息設施及採取相關危害預防措施，並加強勞工的熱適應能力及熱疾病預防知能，減少勞工熱危害暴露，確保永續健康的勞動力。
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