台塑汽車聯手歐洲VDL集團 量身打造頂級大客車

台塑汽車與VDL集團合作，1日宣布將旗下SB-4000大客車底盤產品再針對台灣市場的特殊需求改良，針對台灣蜿蜒山路與繁忙都市的行駛環境，以及台灣安全法規及道路環境，和VDL反覆討論修改設計、組裝和測試，成為專為台灣量身設計的正歐洲底盤。
台塑汽車表示，這是台塑汽車專注耕耘商用車市場多年有成之後的新里程碑，這次與VDL的合作不僅僅是商業上的夥伴關係，更是跨越國界的友誼，同時也為台灣的大客車與遊覽車市場，提供更優質的產品與價值。未來，台塑汽車和VDL集團將有機會攜手推動新能源交通運輸解決方案，敬請關注台塑汽車與VDL在創新與永續運輸方面更多精彩合作。
VDL集團成立於1953年，經過70多年的發展，已跨足重型商用車輛與小型汽車組裝生產、電動車、機械、食品加工、半導體等產業，集團涉足天文望遠鏡到先進物理領域對撞型粒子加速器的製造參與，堪稱是歐洲一流的綜合性工業集團。
VDL總經理Mr.Robbert表示，本次發表會具有特殊意義，象徵著VDL品牌的回歸。1980年代VDL曾以DAF BUS的名義在台灣市場銷售底盤，如今以嶄新之姿再度回到台灣，代表了VDL品牌的再度啟程，並期望能與台塑汽車開展更多合作項目，為台灣交通運輸市場帶來更多創新與優質的選擇。
本次推出的SB-4000大客車底盤進行了全面升級，配備了PACCAR MX-11 450HP柴油引擎和ZF TRAXON 12速自手排變速箱，提供強大動力並保有低油耗低碳排優勢。此外，車輛採用德國ZF氣壓式獨立懸吊系統與VDL設計的避震系統，提升乘坐舒適性和行駛穩定性，底盤也搭載先進ADAS主被動安全輔助系統，為乘客提供全方位保護，並特別針對台灣市場進行調整，如降低方向盤高度、設計超低床前軸，提供駕駛區與休息室之間的平整地板，並增加剎車儲氣筒調整底盤配置擴大車內空間。在省油和低故障率的基礎上，結合台塑汽車的專業團隊和維修服務網，能讓客戶有感降低使用VDL大客車的持有總成本。
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