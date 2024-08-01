《經濟》製造業PMI連3月擴張 但指數續跌

【時報-台北電】中華經濟研究院公布，7月台灣製造業PMI已連續3個月擴張，惟美國總統選情牽動台灣製造業展望，同時中國大陸極端氣候影響部分產業生產與採購進程，故指數續跌1.5個百分點至52.2%。

未來六個月展望已連續6個月擴張，惟指數續跌4.2個百分點至55.0%。

中經院表示，新增訂單指數已連續4個月擴張，惟指數在5月攀升至2021年8月以來最快擴張速度（63.8%）後，指數續跌5.3個百分點至53.9%。

新增訂單擴張速度持續趨緩下，未完成訂單指數已連續2個月緊縮，指數為47.6%。

從產業別來看，部分導因於美國大選等地緣政治不確定性，基礎原物料產業PMI中斷連續2個月擴張轉為緊縮。電力暨機械設備產業之新增訂單與生產指數大幅回跌超過10.0個百分點轉為緊縮，致使電力暨機械設備產業PMI僅維持1個月的擴張隨即轉為緊縮，指數回跌6.8個百分點至47.4%。

六大產業中，電子暨光學產業新增訂單、生產與未來展望指數皆仍停留在近60.0%擴張速度，部分半導體供應鏈業者回報因地緣政治因素而有急單與客戶詢問度攀升。

另外，7月台灣非製造業NMI續呈擴張，惟股市回跌、央行升準一碼、房市第六波管制以及國際航線運價回跌，影響指數回跌1.3個百分點至57.3%，商業活動、新增訂單指數與未來展望指數皆呈現擴張趨緩走勢。（編輯：沈培華）