受到高齡化和少子化的影響，台灣扶老負擔恐持續加重！正處三十、四十歲的夾心世代，可能剛成為新手父母，進入人生下一個階段，尤其是爸爸經常擔任家庭的經濟支柱，未來若因機能老化造成生活不便，或因疾病和意外倒下時，後續照護和治療支出可能加重家庭的經濟負擔，甚至面臨無人照顧的困境。凱基人壽推出全新投保組合，幫助夾心世代可一次強化「長期照護、手術治療、意外傷害」三大保障，為自己和家人建構一道穩固的防護網。

台灣社會普遍由家人擔起協力長期照顧的重任，但隨著未來家庭照顧者逐年減少，夾心世代更要未雨綢繆，提前為未來長期照護需求做好準備。凱基人壽建議可規劃投保「凱基人壽享順心長期照顧終身健康保險」，只要符合條款約定之長期照顧狀態或完全失能時，就可領取長期照顧或完全失能一次保險金，以及長期照顧或完全失能分期保險金，合計最高16次，緩解家人龐大的照護壓力。

此外，若因意外傷害事故導致身體嚴重受傷及失能，後續治療和復健之路通常十分漫長，但隨著醫療技術日新月異，新型手術陸續出現，若希望獲得更完善的治療品質，建議可再搭配凱基人壽「醫＋意」(醫療及意外保險)投保組合，透過「凱基人壽超術配手術終身保險」、「凱基人壽好多意終身傷害暨兒童傷害失能保險附約」，強化自身手術醫療和意外傷害保障。

「超術配」保障內容享有手術醫療保險金、特定處置保險金、創傷縫合處置保險金，除了讓夾心世代的父母獲得完善治療品質之餘，亦可轉嫁治療相關費用支出，以減緩家庭的經濟負擔。「好多意」保障內容則包含意外身故保險金、重大燒燙傷保險金基本保障外，還包含給付意外失能保險金，以及每年生存給付，最高15年的意外第1~6級失能安養保險金，讓後續照護無後顧之憂；另考量地震和颱風等天然災害及大眾運輸、電梯、公共建築物火災意外等事故頻傳，亦針對特定意外額外給付身故和失能保險金的保障，若不幸因意外傷害所致第1~6級失能或重大燒燙傷，可再享豁免保險費。