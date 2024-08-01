【時報記者林資傑台北報導】美國總統候選人川普陣營自槍擊案後氣勢大振，民調持續小幅領先，資本市場快速定錨川普交易，對各國市場或政策多少造成影響。中租投顧總經理蘇皓毅認為，選舉語言與實際政策往往存在落差，投資人不需太過擔心此波多頭市場短暫修正，反而應好好把握進場良機。

由於川普有著濃烈的國家保守主義色彩，倘若順利當選，一般普遍認為貿易保護主義政策會抬頭，加上一貫的反非法移民政策，可能會讓目前非法移民大量填補勞動力的狀況消失，對下降中的通膨產生壓力。

蘇皓毅對此認為，因為選舉語言往往與實際政策會存在落差，競選時的政策議程也有推動的優先順序，加上民主黨在國會仍有機會一搏，在美國大選真正塵埃落定前，一切後續政策仍有待觀察，投資人不用太過擔心此次多頭市場的短期修正。

撇去選舉因素，蘇皓毅指出，儘管美國通膨尚未降至2％目標，但整體趨勢已明顯下降，軟著陸機率增高。據國際貨幣組織（IMF）最新7月報告，美國2024經濟成長率預期為2.6％，仍為已開發市場最佳，「金髮女孩經濟」可望持續。

而市場預期聯準會在9月及12月各降息1碼，降息可使中小企業利息支出下降、獲利水準上升，包括金融股與小型股均有機會受惠。而美國中小企業主要偏向內需市場，更有機會受益川普「美國至上」政策，儘管川普主張增加關稅，若真遭關稅報復，影響也相對較小。

蘇皓毅表示，短期股市波動主要反映美國總統大選不確定性，但此次AI需求拉升企業獲利、推動股價成長趨勢尚未反轉，AI相關產業至2025年仍處於獲利上修周期，雖然目前成長動能主要集中在業者軍備競賽，但模型被訓練得更成熟進步，在各產業應用領域更廣。

蘇皓毅也提醒，每當一個投資新趨勢發展的高成長進入中期後，短線市場波動在所難免，投資人應提前做好資產配置與風險管理。

蘇皓毅建議，手上資金充裕者可用母子基金方式進場布局，單筆投入穩健的債券型或平衡型基金為母基金、再由系統自動定期定額轉入波動較高的美股或台股為子基金，或是長期實行每月定期定額扣款投資，都是很好的方法。

而中租基金平台的定期定額存基金機制，提供包括一鍵快速設定扣款日、加減碼條件自訂、自動停利機制鎖住獲利、指定贖回獲利單位數落袋為安等四大特色功能，力求將定期定額打造成一次設定、終身自動理財的買低買高神器，幫助民眾靠自動化系統來落實紀律投資。