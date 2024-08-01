【時報-台北電】福興(9924)表定8月9日召開董事會，預計提報113年第二季財務報告。(編輯：廖小蕎)

全盈支付減碳紀錄 新增萬人會員開通
中元普渡 超商開賣寵物箱
挺中華隊奪牌 京站放送Q點
《傳產》日商三菱地所在台合資50億元 首度投資物流倉儲
#福興 #提報 #表定 #日召開董事會 #財務報告
透過Google新聞追蹤旺得富