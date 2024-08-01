【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】日本豐田汽車1日公布最新財報，即使檢驗造假醜聞纏身，迫使日本工廠停產好一陣子，但在全球需求成長以及日圓匯價走貶之下，4到6月的獲利還是增加1.7%。

這家日本最大車商在2024財年的第一季，獲利從去年同期1.31兆日圓，增至1.33兆日圓，約89億美元，重寫有史以來財年首季的新高紀錄。同時在上季，營收也成長12%，達11.8兆日圓，約790億美元。

美聯社指出，日圓疲弱有助於以出口為主的日企，尤其是汽車相關業者。豐田汽車統計，上季匯兌收益增加3,700億日圓，約25億美元。節約成本也增加了550億日圓，約3.67億美元的營利。

日前，日本政府曾發現豐田等日本車廠的車輛，為取得核准證明，受測數據非用正當程序取得，故豐田部分車款的產線也因此停擺過。豐田表示，就不當之行為道歉外，正努力恢復規劃中的產能。

最近一季內，豐田汽車在全球銷售量略減，只有賣出225萬輛，低於去年同期230萬輛。豐田預估2024整個財年期間，全球可望賣掉950萬輛。豐田表示，如果加上大發以及日野等集團內其它汽車公司，全球整年的銷售量預估可達近1,100萬輛。

對於全年獲利預估，到2025年3月底的2024財年內，豐田可賺進3.57兆日圓，約240億美元，比上一個財年大減近28%。上周，日本同業日產汽車曾表示，上季獲利大減73%，但業績卻小增3%。至於本田汽車，預計將於下周公布最新財報。