【時報-台北電】雲豹能源(6869)有價證券達公布注意交易資訊標準，公告113年6月營業收入5.43億元，稅前淨利2.06億元，歸屬母公司業主淨利1.83億元，每股盈餘1.47元。

累計113年第二季營業收入10.13億元，稅前淨利1.43億元，歸屬母公司業主淨利1.34億元，每股盈餘1.11元。(編輯：龍彩霖)

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