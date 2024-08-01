總投資額達百億的台中北屯區「漢神洲際購物中心」工程進度邁入新的里程碑，今（1）日盛大舉辦上樑典禮。國揚集團創辦人侯西峰指出，由於疫情造成嚴重的缺工、缺料，營造成本已經暴增50％，因此，「台中漢神洲際購物中心明年11月一定如期開幕」，成為國揚集團跨過濁水溪的第一個商場！

國揚集團旗下關係企業漢來美食（1268）董事長林淑婷表示，看好台中漢神洲際購物中心的發展前景，預計將進駐台北最強自助百匯餐「島語」及超人氣「溜溜酸菜魚」、中式高級餐廳、漢來湯包等四家品牌確定進駐，目前招商進度已達9成。

在談到房地產市場時，「好到不行，好到停不下來」，侯西峰舉台中北屯區為例，在漢神洲際購物中心簽約進駐後，近幾年來，北屯區域房價從每坪2字頭，一路漲到現在的5、6字頭。

侯西峰現場也不忘為今年9月即將開幕的日月潭「漢來日月行館」宣傳，這也是國揚集團在中台灣的第一座頂級度假飯店！

備受矚目的台中北屯區「漢神洲際購物廣場」工程進度邁入新的里程碑！於今日舉辦上樑典禮，台中市政府秘書長黃崇典、台灣人壽副董事長許舒博、午資開發董事長羅閎逸和總經理李勳欽、國揚集團創辦人侯西峰、漢神購物中心董事長侯嘉騏和總經理南野雄介，及國揚建設總經理彭邵齡、漢來美食董事長林淑婷等人出席觀禮，一同見證歷史性的時刻。

「北屯已成為台中曼哈頓」，台中市政府秘書長黃崇典表示，台中市在市長盧秀燕的帶領下，台中市從硬體建設到城市文化方面均不斷茁壯，人口數更是突破285萬人，單是北屯區與西屯區總人口數就達55萬人，加上大台中消費人口加乘的效應，北屯區已然成為台中最重要的發展區域，很看好漢神洲際購物中心進駐後的業績表現。

漢神購物中心總經理南野雄介表示，漢神跨出高雄再度擴展全新據點，看好中台灣地區強勁的消費動能，加上北屯區近一年來人口流入為全台第一，並鄰近中部科學園區和潭子科技產業園區，因此漢神洲際購物廣場選擇進駐具高度發展潛力的北屯區，成為北台中區域首座大型購物商場，總面積含立體停車場共約6.6萬坪，規劃地下4層、地上7層，預計引進近500家國內外品牌。

南野雄介進一步表示，將會融合百貨和購物中心的優點，打造全台創新、突破傳統思維的新型態商場，含括奢華購物、特色餐飲、電影院、空中咖啡廳及多功能展演場域等，延長顧客停留時間，讓顧客在漢神洲際即可滿足一整天的所有需求，預計於2025年第四季營運，打造出符合中部地區顧客期待的高級精緻及跨界多元時尚娛樂體驗的嶄新據點。」

漢神洲際購物廣場以珠寶盒為設計概念，同時採用綠建築玻璃帷幕引入自然光源，當陽光映照時反射出璀璨光芒，就宛如光彩奪目的珠寶盒般熠熠生輝。在交通面位處中彰投最重要的移動大動脈74號快速道路上，國道1號、4號連接74快速道路，更便於中部各區域及其他縣市顧客到達。

除了便捷的交通路網，漢神洲際也因應顧客停車需求，規劃市區商場最大的停車場空間，共6,500個汽機車停車空間，包括2,500個汽車停車位及4,000個機車停車位，解決台中商場每逢假日面臨一位難求的停車問題，提供消費者更舒適優質的購物休憩空間，並可望增加2,500名就業機會，一同創造台中區域的繁榮及發展。