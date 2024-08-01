公股銀行「中小企業千億振興融資方案」再擴大總額度達9千億元。財政部表示，考量企業復甦資金需求仍殷，將再增加融資額度3,000億元，總額度擴大達9,000億元，並延長申貸期限至114年底，協助企業振興發展。

財政部說明，本方案是配合經濟部協助中小型事業疫後振興專案貸款，由公股銀行同步推出之方案，希望能提供中小企業多元選擇，發揮金融支援企業之政策加乘效果，自112年4月中旬起開辦迄今，原定融資額度3,000億元，112年12月再增為6,000億元，實施期間將至113年12月31日屆滿。據8家公股銀行統計截至113年6月底累計核貸金額達5,713億餘元，共協助55,623家企業，成效良好。

財政部進一步表示，本方案核貸金額截至目前已超過融資額度6,000億元之九成五，且九成為週轉金運用，顯示中小微企業復甦仍緩，資金需求甚殷。