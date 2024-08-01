韓聯社報導，在半導體出口的強勁帶動下，韓國7月對中出口大幅增長，超過對美出口。由此，中國時隔1個月再次成為韓國最大出口對象國。
據韓國產業通商資源部1日發布的7月進出口動向資料，7月韓國對中國出口年增14.9％，為114.1億美元，超過對美國出口額104.1億美元，創下近21個月來的最高值。對美出口得益於汽車銷售暢旺，年增9.3％，對中出口則在半導體出口年增近40％的助推下表現更強勁。
分品目看，對中半導體出口年增39.1％，為32.5億美元；石化出口年增24.2％，為3.1億美元；無線通信設備驟增189％，為5.9億美元；螢幕增長34.2％，為3.5億美元。
今年前7個月，對中出口額為748億美元，略高於對美出口額的745億美元。然而，在對美出口成長作用下，今年前6個月對美出口額643億美元，高於對中出口額634億美元。
中美兩國是韓國的兩大貿易對象國，中國長期保持韓國最大出口對象國地位，但去年12月韓國對中出口近20年6個月來，首次被對美出口超越，之後對中、對美出口呈現「你追我趕」的局面。
據分析，隨著中國產業的迅猛發展，製造業競爭力大幅提升，生產資料的自給率也大幅提高。韓國對中出口萎縮在很大程度上受到了這種產業結構變化的影響。但半導體等IT品目對中出口增勢顯著，強力帶動整體出口增長。
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