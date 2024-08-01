行政院發言人陳世凱1日重申，非核家園政策到目前為止，並沒有任何改變，使用新的核能科技需要有全民共識。針對利用民營電廠、再生能源發電，他向地方政府喊話說，希望地方在輸電、電網韌性、電源等方面協助中央，畢竟用電是所有人民所需。
行政院長卓榮泰日前接受《日本經濟新聞》訪問時談到，2030年是新能源開發的關鍵時機，若無安全、核廢料問題，「未來的核能」有任何的可能。
針對此說法是否代表「非核家園」有鬆動可能？陳世凱重申，目前非核家園的政策方向訂在法律裡面，也是國家的政策，非核家園這個政策到目前為止，並沒有任何的改變；對新的核能科技、新的能源科技都是持開放討論的態度，但到底要不要用，必須要有全民共識。
另對卓榮泰在訪談過程中，引述經濟部資料稱2033年將增加1,786萬瓩餘裕的電，陳世凱表示，行政院團希望如期、如質完成，未來新能源開發除了民營的之外，也利用風力、光力（指太陽能）、水力、地熱，這是中央政府必須負起的責任。
陳世凱並向地方縣市政府喊話說，地方政府也需要來協助中央政府，未來在輸電、電網韌性、電源開發部分，也希望地方協助中央和台電，畢竟用電是所有人民所需要的。
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