復華台灣科技優息(00929)公布配息，維持上月0.18元沒變，讓83萬小股東鬆口氣，以今天收盤價19.67元計算，年化配息率直逼11%。

截至目前公布配息的包含國泰永續高股息(00878)第3季配息0.55元，年化配息率9.57%；其餘年化配息率超過8%者，包含配息0.067元的群益科技高息成長(00946)，以及2檔半年配0.923元的群益台灣ESG低碳50(00923)和1元的國泰台灣5G+(00881)

此外元大台灣價值高息(00940)也在7月底公布配息0.05元，換算年化配息率超過6%；配息0.063的統一台灣高息動能(00939)，年化配息率則超過5%。

由於上次00929配息出現「縮水」，每月配息金額從0.2元減至0.18元，讓不少存股族有些提心吊膽，這次復華投信公布後，不少小股東開心的笑了，有些人更慶幸在前幾天台股跌時多撿了幾張便宜貨。

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