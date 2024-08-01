【時報-台北電】華航(2610)113年第二季財務報告董事會，召開日期為8月9日。(編輯：龍彩霖)

《外資》買超股：臺企銀、旺宏、華航
《台北股市》外資1日賣超前十大 緊咬友達連9殺、2金釵包二三
《台北股市》三大法人1日賣超前十大 友達連8斬淪靶心、金融包4位
《外資》賣超股：友達、群創、聯上發
#華航 #召開 #航運股 #財務報告 #董事會 #第二季
透過Google新聞追蹤旺得富