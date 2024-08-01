【時報記者郭鴻慧台北報導】欣陸(3703)今(1)日下午舉行法說會，公布上半年每股盈餘為0.91元，至2024年第2季，旗下三大事業體營建工程、不動產開發及環工水資源營收存量維持高檔，皆較去年全年度呈現大幅倍增，其中不動產開發事業第2季底營收存量創歷史新高。

截至2024年第二季底，欣陸投控營建工程事業的營收存量達1,018億元，相當於去年合併營收的4.9倍。不動產開發事業的營收存量達217億，刷新歷史新高，相當於去年營收的3倍。環境工程及水資源處理事業的在營收存量為668億元，相當於去年合併營收的14倍。

欣陸投控今年上半年度合併營收為148.45億元，營業淨利為7.96億元，稅後淨利為7.50億元，每股盈餘為0.91元。

欣陸投控2024年上半年度合併營收與去年同期持平，雖然大陸建設(不動產開發事業)新建案完工交屋金額較去年同期減少，不過欣達環工(環境工程及水資源處理事業)營收成長58.3%，創下同期歷史新高，維持整體營收的平穩。

欣陸投控上半年營業毛利率較去年同期減少1.5個百分點，主要是因為不動產開發事業毛利率和營收占欣陸投控合併營收比重均較去年同期減少。在毛利率較去年同期減少但業外收入增加之下，欣陸投控2024年上半年度稅後淨利較去年同期減少5.1%。