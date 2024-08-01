【時報-台北電】南亞(1303)公告113年第2季合併財務報告董事會召開日期為113年8月9日。（編輯：沈培華）

《外資》買超股：臺企銀、旺宏、華航
《外資》賣超股：友達、群創、聯上發
修正亞鄰最低價 油電漲幅將擴大
《盤中解析》Fed唱「鴿」電子齊鳴 台股8月吹反攻號角
#南亞 #塑膠 #合併財務報告 #董事會 #召開
透過Google新聞追蹤旺得富