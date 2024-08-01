【時報編譯張朝欽綜合外電報導】在聯準會(Fed)下次會議降息的強烈訊號下，韓國股市周四收在連二漲。韓元也明顯上揚。
周四南韓KOSPI指數收盤升6.99點或0.25%，為2777.68點。而前一天上漲了1.2%。
交易量為溫和的4639億股，價值10.6兆韓元(約台幣2402億元)。外資買超4420億韓元股票，機構投資人和散戶則賣超。
在周三的政策會議上，聯準會將關鍵利率凍結在5.25%至5.50%之間。主席鮑爾並且在新聞會上表示，如果通膨繼續下降，下此會議可能會將降息議題提出討論。
在首爾股市，多數的板塊上漲。
電池股走高，LGES升2.93%，報33.35萬韓元。三星SDI也上漲4.54%。
鋼鐵巨頭浦項製鐵上漲3.13%。大型鋅冶煉商韓國鋅業(Korea Zinc)上漲1.03%。
造船公司也是大贏家，韓華海洋上漲6.71%。
晶片公司下跌，三星電子下跌0.95%，至8.31萬韓元。SK海力士下跌0.67%，為19.33萬韓元。
韓元兌美元匯率來到1美元兌1366.2韓元，較前一交易日上漲10.3韓元。
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