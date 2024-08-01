【時報-台北電】香港信報消息，大陸旅客在香港購物提高免稅額度至人民幣1.2萬元，即日起適用於所有口岸，涵蓋機場及碼頭，推動地區旅遊發展、刺激消費。
該政策原先僅開放羅湖、福田、深圳灣、廣深港高鐵西九龍站、港珠澳大橋珠海公路等6個出入境管制站。不過，政策成功吸引更多觀光人潮，香港旅發局統計，截至上半年，大陸旅客將近1600萬人次、年增6成。有鑑於此，官方決定擴大實施範圍。(編輯：廖小蕎)
【時報-台北電】香港信報消息，大陸旅客在香港購物提高免稅額度至人民幣1.2萬元，即日起適用於所有口岸，涵蓋機場及碼頭，推動地區旅遊發展、刺激消費。
該政策原先僅開放羅湖、福田、深圳灣、廣深港高鐵西九龍站、港珠澳大橋珠海公路等6個出入境管制站。不過，政策成功吸引更多觀光人潮，香港旅發局統計，截至上半年，大陸旅客將近1600萬人次、年增6成。有鑑於此，官方決定擴大實施範圍。(編輯：廖小蕎)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：