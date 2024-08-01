【時報-台北電】香港信報消息，大陸旅客在香港購物提高免稅額度至人民幣1.2萬元，即日起適用於所有口岸，涵蓋機場及碼頭，推動地區旅遊發展、刺激消費。

該政策原先僅開放羅湖、福田、深圳灣、廣深港高鐵西九龍站、港珠澳大橋珠海公路等6個出入境管制站。不過，政策成功吸引更多觀光人潮，香港旅發局統計，截至上半年，大陸旅客將近1600萬人次、年增6成。有鑑於此，官方決定擴大實施範圍。(編輯：廖小蕎)

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