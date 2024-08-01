財政部今日公布營業人「取店名」的大數據統計，發現公司商號名稱取材於生活時有所見，觀察 113 年，將姓氏納入名稱者 4,453 家，以林、陳、吳等姓為大宗，家數各占近1成。命名的前十大姓氏，恰與內政部公布之十大姓氏相同。
另以家庭稱謂命名者不在少數，計 2,074 家，其中以媽媽等母親稱謂有1,051家，占逾 5成最高，次為老爹、爸爸等父親稱謂約占1成 5，至於叔姨、手足、祖父母等稱謂亦皆接近1 成左右。
進一步觀察其所屬行業，不論採姓氏或家庭稱謂命名者，前五大行業均相同且皆以餐館業占逾4成、其他食品零售占近 1 成較多，顯見其業主或有希冀透過營業人名稱拉近與消費者間之距離。
觀察前五大行業之姓氏或稱謂分布，家數占比趨勢與整體相近，姓氏方面，各業別中仍以林姓、陳姓為主，惟飲料店業因連鎖品牌家數影響致以吳姓居首；家庭稱謂方面，以母親稱謂廣見於各業且占比皆逾4成5。
營業人取材於花卉、水果等名稱命名者共2,952家，水果類以蘋果460家最多，占逾1成5，橘子居次，花卉類則以玫瑰、百合為大宗；觀察所屬行業，花卉類行業分布離散，多未逾1 成，以花卉零售業居首；水果類則以餐館業占比較高，與連鎖業者家數較多有關。
以神祇名稱命名者共1,187家，其中以天使、財神等家數較多，均占逾 2 成，其行業分布各不相同，採財神名稱命名者，6成1屬博奕業(彩券行)，最為顯著，而觀音則因與素食、齋菜之連結性，故各約 1 成餘家數分落於餐館業、其他食品零售業。
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