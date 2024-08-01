【時報-台北電】興農(1712)113年第二季財務報告董事會，召開日期為8月9日。(編輯：龍彩霖)

《外資》買超股：臺企銀、旺宏、華航
《晨間解盤》聯準會放鴿 台股反彈可期
《化工股》長興8月9日董事會 提報Q2財報
《化工股》和益8月2日參加元富證券舉辦法人說明會
#興農 #召開 #財務報告 #董事會 #第二季
透過Google新聞追蹤旺得富