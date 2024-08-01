【時報-台北電】1日櫃買市場盤後交易總金額為2.36億元，成交張數為2781張；委買張數1萬8384張，委賣張數1萬4052張。(編輯：廖小蕎)

《盤後交易》1日集中市場盤後交易總金額為12.06億元
《櫃買市場》31日外資賣超65.55億元，投信買超11.99億元
《櫃買市場》31日融資增為1128.62億元，融券增為61008張
《櫃買市場》六大主題 櫃買業績發表會16日鳴槍
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