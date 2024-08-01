【時報-台北電】1日集中市場盤後交易總金額為12.06億元，成交張數為1萬5666張；委買張數9萬8123張，委賣張數7萬5716張。(編輯：廖小蕎)

《盤後交易》1日櫃買市場盤後交易總金額為2.36億元
《集中市場》31日外資賣超164.58億元，投信買超63.48億元
《集中市場》31日融資增為3288.54億元，融券增為209875張
暴力彈來了 台積飆32元 台股開噴逾400點 1隱憂仍待克服
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