行政院會1日處理各部會「凱米颱風應變處置及災後復原重建工作」報告，目前16縣市復建經費需求高達61.6億元，其中以嘉義縣20億元最高，雲林縣14億元次之，受創嚴重的高雄市仍在調查中。此外，行政院發言人陳世凱應詢說，此次颱風凸顯極端氣候對治水防洪的影響，因此政院正在積極盤點，將以明年度公務預算支應治水需求。

工程會已於7月26日啟動凱米颱風復建專案，請地方政府就公共設施復建經費不足部分，依規定送行政院並由工程會即報即審，於最短時間內撥補經費，補足地方復建需求。

根據初步統計，目前已有16縣市向工程會提出需求，初估重建經費需求超過61.6億元，其中以嘉義縣20億元最高，雲林縣14億元次之，災情嚴重的屏東縣提出9.8億元，台南縣提出8.3億元，高雄市則尚未提出。

針對交通設施損毀部分，公路局轄區發生重大災點36處，搶災復建經費需10.48億元，台鐵縱貫線需3000萬元，東西正線搶修預計最晚8月3日完成，台鐵北迴線需1億餘元，最晚將於12月底完成。

此外，經濟部針對淹水高度超過50公分家戶，除地方政府發放救助金外，中央加碼每戶最高發給2萬元，中、低收入戶不論淹水深度再發1萬元，最高可領5萬元。

另對於有修繕重建復工營業貸款需求的受災中小企業，經濟部說明，可依據「中小企業災害復舊專案貸款」及「企業小頭家貸款」方案，檢附受災證明或經銀行調查屬實等文件，於受災害次日起1年內向各承貸金融機構申請，貸款利率為2.72％，擔保品不足者，信保基金保證提供9成之信用保證，並免計收保證手續費。

中央災害應變中心指揮官、內政部長劉世芳補充，此次颱風利用科技防災，由交通部中央氣象署、國家災害防救科技中心透過福衛七號衛星影像，每6小時提供氣象情資，最終順利讓救災應變作業完成。