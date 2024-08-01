台股7月創新高後大直線下墜，最後收跌3.62％，勞動基金運用局副局長劉麗茹仍樂觀預估，勞動基金7月有機會小幅獲利或損益兩平。

她說明，台股7月最後收跌3.62％，但國外表現比較好，因此，整體來看，7月有機會小幅獲利。

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