台股7月創新高後大直線下墜，最後收跌3.62％，勞動基金運用局副局長劉麗茹仍樂觀預估，勞動基金7月有機會小幅獲利或損益兩平。

她說明，台股7月最後收跌3.62％，但國外表現比較好，因此，整體來看，7月有機會小幅獲利。