訊聯基因(4160)因近期股(債)價量異常，公布自結財務資訊。5~6月合計營收年增10％，獲利1259萬元，年增58％，EPS0.5元；第二季營收年增17％，稅前盈餘0.22億元，年增101％，獲利0.18億元，年增95％，EPS0.72元，季成長28.57％。加上首季EPS0.56元，上半年EPS1.28元。
訊聯基因專攻「基因醫學及精準健康」、「數位科技」，深耕精準健康、次世代基因定序（NGS）等因檢測，從母健康出發，到健檢、中高齡疾病與癌症篩檢。上半年營收3.36億元，年增20.18％。
人工生殖補助政策開跑後，引領市場擴張，強勢帶動生殖醫學與精準檢測業績活躍成長；繼健保署通過SMA治療藥品擴增納保，加上衛福部宣布癌症NGS（次世代基因定序）納健保，以及再生醫療法立院三讀通過，有利再生醫療產業發展，助長基因檢測與精準健康市場更加蓬勃發展。
此外，訊聯基因轉投資訊聯細胞智藥專攻再生醫療細胞的新藥開發，近年加速開發再生醫療細胞製劑、外泌體Exosome的診斷與治療等，並研發7款細胞治療新藥，可用於乾眼症及肺部纖維化。
訊聯細胞智藥與韓國新創公司Metapore合作；在外泌體製程開發中，不僅整合韓國奈米純化技術，更導入訊聯基因數位獨家開發的外泌體AI分析平台，並結合先進的基因編輯技術，加速台韓合作之次世代外泌體製程，進軍廣大醫美、皮膚、生髮市場。
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