國內首家！預拌混凝土廠國產建材（2504）攜手矽晶圓大廠崇越（5434）旗下環工廠建越科技合資成立「重置資源科技」，1日舉行開幕，國產董事長徐蘭英指出，此廠未來將以回收晶圓生產後之奈米級矽料副產品，研發與生產製造成為再生混凝土，預估將以該創新的低碳高端等系列混凝土產品，全面供應國內相關的龐大工程需求。
重置科技資本額2億元，持股部分，國產持股67％，另三分之一為建越與其他公司共同持股，未來預估月產能為2萬立方米。
「重置資源科技」，是以處理國內AI晶圓與面板生產後回收的副產品原料，做為「再生混凝土」物料之一。
重置資源科技總經理林嘉政指出，第4季就可以開始出貨，今年至少要拚損益兩平，更有機會獲利！目標希望在5年內可以掛牌上市。
國產建材集團董事長徐蘭英指出，國產與崇越集團之建越科技共同成立了重置資源科技，無論在科技業、還是建材業，都是一項卓越的ESG創舉。
台灣為AI晶片供應鏈核心矽島地位，高端晶片生產之餘，亦會產生晶圓生產時的副產品，副產品因應2050淨零碳排願景須要循環經濟回收之外，裡面達到奈米級的矽料也是非常好的混凝土與建材原料。
短期內，按照法規，重置科技可供應給適當的工程需求，可解決目前非結構混凝土不足的問題，長期則持續進行高端研發，將這奈米級的原料，發揚光大到各種建材的最佳應用領域。
國產建材執行長、重置董事長吳志仁表示，再生混凝土不僅因應「資源循環促進法」規定、營建工程需要使用一定比例再生骨材，也協助營建業及科技相關產業，共同達到減碳與資源循環的目標，透過再生資源循環經濟，開啟當今低碳時代循環經濟的新篇章，也為國產與建越等兩大集團帶來未來潛在的低碳市場龐大商機，同時讓營建客戶符合綠建築法規申請更多的容積獎勵。
對於國產集團今年的營運，徐蘭英指出，下半年會比上半年還好。目前國產整個集團再手庫存量高達870萬立方米，可為未來2-3年營運助力成長。
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