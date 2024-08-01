【時報記者林資傑台北報導】迴轉壽司業者亞洲藏壽司(2754)持續辦理股東優待制度，並根據回饋意見優化相關規定及程序，今（1）日宣布2024年「股東優待券」申請辦法，只要在14日除息交易日前仍持股逾3張的股東即符合申請領取資格，將於9月5日起開放申請。
亞洲藏壽司2020年9月在台掛牌上櫃，為感念股東支持與愛護，2021年引進日本母公司「股東優待制度」，並依據回饋意見優化相關使用規定及程序。據亞洲藏壽司統計，回饋股東優待券連3年兌換率高達9成，顯示股東以來店體驗展現投資信心。
亞洲藏壽司股東常會通過2023年配息1.5元，將於14日除息交易。公司表示，14日前持股達3張的股東可申請2張500元優待券、價值共1000元，持股5張可申請4張500元優待券、價值共2000元，持股達10張以上則可申請6張500元優待券，價值共3000元。
亞洲藏壽司表示，股東優待券於全台門市均適用，單次消費可不限張數抵用，但符合申請資格的股東需在指定期間提出申請，否則將不予發放。今年股東優待券申請期間預定為9月5日至10月4日，預計10月下旬陸續以掛號寄出。
亞洲藏壽司來台邁入10周年，目前兩岸共60家門市，包括台灣57家、中國大陸3家，2024年上半年自結合併營收26.16億元、年增9.1％，續創同期新高。展望後市，亞洲藏壽司在台維持每年新展5～10家步調，可望持續挹注營運成長動能。
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