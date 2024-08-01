【時報記者莊丙農台北報導】智崴(5263)今天舉辦《進擊的巨人：開戰宣言》全球發布會，將於8/12搶先全球登場。智崴2016年來，與日本講談社共同推出三部《進擊的巨人》作品，包括《奪還之戰》、《崩落之塔》及《獸之巨人戰》，《進擊的巨人：開戰宣言》則是第四部，董事長歐陽志宏表示，這部片可說是有史以來「最好看的一部片」，目前籌備第五部大結局，預計2026年上映。
有別以往的系列，《進擊的巨人：開戰宣言》為日方授權，由智崴台灣內容團隊全自製的3D動畫影片。影片製作耗時近兩年半，其中角色模型和經典場景皆由智崴團隊從無到有精心打造。
為了讓角色完美呈現，製作團隊運用3D技術將巨人立體化，並仔細刻畫巨人的各種情緒，例如生氣時肌肉纖維的緊繃，絕望時無法邁開步伐的沉重感等，還原原著真實的樣貌。搭配智崴飛行劇院獨家專利的六軸體感，觀眾能猶如親臨現場，感受動漫世界中的爆破氣壓和疾速海風，為動漫迷帶來最沉浸式的飛行體驗。講談社常務取締役古川公平表示，講談社與智崴內容動畫團隊合作無間，打造出無論是劇情還是角色皆具史詩級的作品，並對於影片正式上映後粉絲們的反應充滿期待。
台灣在8月上映後，下一個海外已經授權日本主題樂園，美國、中東目前也在洽談，可望有授權金收入。
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